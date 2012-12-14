S&P снизил рейтинг Ferrexpo PLC до «В» с негативным прогнозом

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s понизила долгосрочный кредитный рейтинг украинского производителя железорудных окатышей Ferrexpo PLC с «В+» до «В». Прогноз по рейтингам - «негативный».

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

«Мы также понизили рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании до уровня «В». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «3», присвоенный этим обязательствам, остался без изменений, что отражает наши ожидания существенного (50-70%) возмещения долга в случае дефолта», - сказано в пресс-релизе. Одновременно краткосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo подтвержден на уровне «В».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Standard & Poor's пересмотрело долгосрочный рейтинг и прогноз для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныци) и понизило его до «B-», прогноз «стабильный».

12 декабря международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг и рейтинг дефолта эмитента для компании Ferrexpo Plc до «B3» с «B2» вслед за пересмотром суверенных рейтингов Украины.

Ранее Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим, агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.

Кроме того, 7 декабря международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».