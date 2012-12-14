Индекс Украинской биржи снизился на 1,53%, индекс ПФТС – на 0,37%
19:14, 14 декабря 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 14 декабря, снизился на 1,53% – до 922,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,67 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,73 млн грн, на срочном рынке – 13,9 млн грн.
Лидерами понижения стоимости стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-2,84%), Донбассэнерго (-2,54%) и Енакиевского металлургического завода (-2,51%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,37% – до 323,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 116,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 88,37 млн грн, на акции предприятий - 33,56 млн грн.
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