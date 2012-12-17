ФГИ рассчитывает в 2013 году выставить на продажу «Турбоатом»

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в 2013 году выставить на продажу 75,22% акций компании «Турбоатом» в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

Об этом сказано в документе, размещенном на веб-сайте ФГИ.

Согласно документу, уставный капитал «Турбоатома» составляет 105,624 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

«Турбоатом» работает с 1934 года. С 1969 года завод изготавливает паровые турбины для атомных электростанций, которыми оснащены практически все АЭС в СНГ, а также электростанции в Западной Европе (Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия). Турбины «Турбоатома» успешно используются в 45 странах.

На сегодняшний день «Турбоатом» является одним из ведущих турбостроительных предприятий мира. Завод также включен в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.