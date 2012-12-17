Фонд госимущества продал 13,25% акций «Черниговгаза»
Фонд государственного имущества Украины продал 13,25% акций газоснабжающего предприятия «Черниговгаз» компании «Ласфано Украина» за 15,98 млн грн.
Об этом сообщил УНИАН представитель пресс-службы ФГИУ.
По его информации, всего было реализовано 1 млн 508,612 тыс. акций по цене 10,59634 грн за штуку.
Как сообщал ранее УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 14 декабря выставил на продажу на фондовой бирже ПФТС 13,25% пакет акций "Черниговгаз".
Начальная цена выставляемого на продажу 13,25% пакета составляла 15 млн 985 тыс. грн.
«Черниговгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черниговской области.
Номинальным держателем 52,429% пакета акций компании является Всеукраинский депозитарий ценных бумаг, номинальным держателем 38,25 % акций - Национальный депозитарий Украины.