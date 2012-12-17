Эксперты: инвесторы будут все более нервно реагировать на угрозу «бюджетного обрыва» в США

Инвесторы с приближением 2013 года будут все более нервно реагировать на угрозу «бюджетного обрыва» в США, хотя не исключено, что в последний день 2012 года в 23:55 данный вопрос будет решен.

Такое прогноз высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, фондовые индексы Европы в пятницу, 14 декабря, изменились незначительно, поскольку инвесторы ждут новостей о ходе переговоров, связанных с решением бюджетных проблем в США. Однако с открытием американской сессии нерешенность проблемы «бюджетного обрыва» перевесила позитивные новости о более значительном по сравнению с ожидавшимся росте промышленного производства в США и о повышении активности в производственной сфере Китая, что привело к снижению S&P 500 на 0,4%.

Как отмечают аналитики, хотя UX в пятницу и снизился на 1,5%, половина индексных фишек Украинской биржи продемонстрировала снижение более 2%. Лишь по «Мотор Сичи» (-0,4%) и «Азовстали» (-0,9%) предложение акций незначительно превысило спрос, что удержало их от более глубокой просадки. По результатам прошлой недели UX практически не изменился. Динамика бумаг была разнообразной: «Мотор Сич» (+6,7%), Aвдеевский КХЗ (-3,6%).

По словам аналитиков, важным событием текущей недели будет визит Президента Украины в Москву, где могут быть объявлены новые условия сотрудничества обеих стран в газовой сфере. На прошедшей неделе Рада утвердила кандидатуру премьер-министра, и сейчас идет раздача министерских портфелей.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 14 декабря, снизился на 1,53% – до 922,18 пункта. Общий объем торгов составил 41,67 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,37% – до 323,38 пункта. Общий объем торгов составил 116,9 млн грн.