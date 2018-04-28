Текущая неделя на мировых фондовых рынках: ралли на кубок здравого смысла

Надежда на продолжение ралли

До конца года осталось всего 10 торговых дней (в Европе – семь), и рыночный фон в это время будет определяться, главным образом, двумя тенденциями – резким сокращением объемов торгов на всех рынках (долгосрочные фонды прекратят работу на время каникул) и надеждой инвесторов на последний рыночный рывок в предверии Нового года, так называемое “ралли Деда Мороза”. Главный вопрос, стоящий перед трейдерами – оставаться ли на рынке на время праздников в ожидании позитивного начала года или зафиксировать прибыль сейчас.

Экономические показатели США и Китая стабильные либо улучшаются. Возможность дальнейшего роста российских акций до Нового года зависит скорее от внешних факторов (особенно от переговоров по бюджетным проблемам США), а не от внутренних. Если договоренность будет достигнута на следующей неделе, это благоприятно скажется на настрое рынков и в январе, особенно на отношении к рискованным активам; если же нет, то на рынке продолжится боковой тренд, наблюдавшийся на прошлой неделе. Экономические данные из США и Китая пока что не разочаровывают, и если бы не ситуация с бюджетом США, все фондовые индексы были бы гораздо выше.

Календарь событий

Понедельник. Президент ЕЦБ и канцлер Германии выступят с обращениями, в которых, возможно, будут содержаться интересные сведения относительно дальнейших экономических мер в Европе. Это может повлиять на динамику курса евро и, как следствие, на цены на сырье. В США выйдет производственный индекс ФРБ Нью-Йорка (по оценкам, слабый из-за последствий урагана, обрушившегося на штат в прошлом месяце).

Вторник. Китай представит обновленные данные по рынку недвижимости за ноябрь. На остальных рынках будет царить спокойствие.

Среда. В Европе исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата за сентябрь, который может повлиять на курс евро. В США ожидаются данные о количестве новостроек и еженедельный отчет Министерства энергетики о запасах нефти.

Четверг. В ЕС наиболее значимым показателем будет декабрьский индекс потребительской уверенности, а в Китае – рассчитываемый агентством Conference Board индекс опережающих индикаторов за ноябрь. В США выйдет окончательная оценка ВВП за третий квартал 2012 года, а также еженедельный отчет о количестве первичных обращений за пособием по безработице и данные о продажах домов на вторичном рынке.

Пятница. В США будут опубликованы данные о личных доходах и расходах граждан, а также индекс ФРБ Чикаго, данные о продажах товаров длительного пользования за прошлый месяц и индекс потребительской уверенности Мичиганского университета.

Выходные. В субботу в Египте состоится второй тур референдума по проекту новой конституции. В воскресение должны быть объявлены предварительные итоги обоих туров.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев. Sberbank Investment Research