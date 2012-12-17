Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 1,5%, ПФТС - на 0,37%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 17 декабря, снизился на 1,5% – до 908,36 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 69,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,8 млн грн, на срочном рынке – 41,4 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Райффайзен Банка Аваль» (+1,68%), снижения - «Укрнафты» (-4,55%), «Донбассэнерго» (-4,09%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,37% – до 322,17 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 116,94 млн грн.

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