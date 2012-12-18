Менеджер Kernel продал акции компании на Варшавской бирже еще на 0,5 млн долл.

Варшава. Менеджер одного из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel в декабре продал за 530 тыс. долл. еще 24,502 тыс. акций компании, что составляет около 0,03% акционерного капитала

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, где котируются ее бумаги с ноября 2007 года, средняя цена продажи составила 69,29 злотых за штуку в сравнении с предыдущей ценой проданных в конце ноября начале декабря акций 69,59 злотых (1USD=3,2 PLN).

Менеджер компании, имеющий доступ к конфиденциальной информации, продал свои бумаги через принадлежащую ему фирму Crouston Investments Limited в период от 7 до 12 декабря.

Бумаги являющейся крупнейшей украинской компанией на польском фондовом рынке Kernel Holding в конце торгов понедельника стоили 69,70 злотых, что на 3,5% меньше, чем в начале декабря.

Как сообщал УНИАН, Crouston Investments Limited c 30 ноября по 5 декабря продал около 0,1% пакет бумаг Kernel за 1,8 млн долл. при средней цене за штуку 69,59 PLN.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов.

Компания также предоставляет услуги по хранению с/г продуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

Kernel планирует в текущем финансовом году увеличить чистую прибыль на 4% до 215 млн долларов, выручку - до 2,4 млрд долларов с 2,157 млрд долларов, а прибыль EBIDTA - до 350 с 322 млн долларов.