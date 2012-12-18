Индекс Украинской биржи повысился на 1,49%, индекс ПФТС снизился на 0,46%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 18 декабря, повысился на 1,49% – до 921,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 60,17 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,43 млн грн, на срочном рынке – 32,7 млн грн.

Лидерами повышения стоимости стали ценные бумаги «Центроэнерго» (+4,16%), «Донбассэнерго» (+3,59%) и Алчевского металлургического комбината (+3,33%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,46% – до 320,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 748,45 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 639,3 млн грн, на акции предприятий — 1,2 млн грн, на облигации предприятий — 107,95 млн грн.