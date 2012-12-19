Фонд госимущества в 2013 году выставит на продажу «Одесский припортовый завод»

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в 2013 году выставить на продажу 99,57% акций «Одесского припортового завода» в случае принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины.

Об этом сказано в списке объектов на приватизацию в 2013 году, опубликованном в газете «Ведомости приватизации».

Согласно документу, уставный капитал «Одесского припортового завода» составляет 798,544 млн грн.

Как ранее сообщалось, приватизация этого предприятия, которое, помимо производства удобрений, также занимается перевалкой на морские суда поступающего по трубопроводу из России аммиака, была провалена украинскими властями осенью 2009 года.

Глава Фонда госимущества Александр Рябченко последние два года инициировал новую попытку продажи этого химического гиганта, однако возможные сроки приватизации пока не называются.

Одно из крупнейших химических предприятий Украины “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) в январе-сентябре 2012 года на фоне падения выручки получило чистые убытки в размере 93,2 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 314,5 млн грн за аналогичный период 2011 года, сообщается в финансовом отчете предприятия.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.