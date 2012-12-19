Рынок слияний и поглощений Украины в 2012 году по количеству сделок вырос в 5 раз

Рынок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2012 г. характеризовался увеличением количества при уменьшении средней стоимости транзакций: совершено около 150 M&A сделок, что в пять раз больше, чем в 2011 г., но в денежном выражении роста объемов не произошло - общая сумма составила около 5 млрд долл.

Такие данные по итогам года УНИАН предоставил специализированный оператор рынка M&A - компания «МТ-Инвест».

По словам руководителя компании, вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Мирослава Табахарнюка, большое количество транзакций (более 60%) было направлено не на продажу бизнеса в целом, а на привлечение инвестиций для дальнейшего развития путем продажи доли в компании.

«Такой тренд был вызван тем, что привлечение средств через публичные размещения (IPO) стало невозможным из-за неудачной ситуации на рынках, а кредитный ресурс для большинства украинских компаний стал слишком дорогим», - объясняет эксперт.

Как и в прошлом году, основными игроками остаются местные финансовые и промышленные группы, имевшие собственные средства или возможность привлечь дешевые деньги за рубежом. Они в основном и скупали государственные активы через приватизационные аукционы или проблемные активы менее удачливых конкурентов.

Если не считать приватизацию, наибольшая активность наблюдалась в финансовом секторе и сельском хозяйстве, сообщает «МТ-Инвест».

«В течение года западноевропейские банки исходили из украинских активов. Новых владельцев получили банки Форум, SEB, VAB. Кроме того, часть кредитного портфеля продала французский Societe Generale. В отличие от банковской, в страховой сфере западные компании входили или увеличивали свое присутствие в Украине. Так, AXA Group, Aegon и Vienna Insurance Group сделали приобретение в 2012 году.

В сельском хозяйстве крупные украинские холдинги продолжали наращивать земельный банк через покупку более мелких хозяйств. Украинские компании не ограничивались приобретениями внутри страны, а также выходили на соседние рынки. Одна из крупнейших украинских агропромышленных компаний Kernel приобрела зерновой терминал в Российской Федерации, продолжая экспансию на этом рынке, которую начала еще в 2011 году с приобретения производителя подсолнечного масла», - говорится в сообщении «МТ-Инвест».

Если говорить о наиболее знаковой сделке 2012 года, то, по мнению М.Табахарнюка, ею стало приобретение компанией Google украинского стартапа Viewdle, занимающегося разработкой технологий распознавания лиц и объектов. «Хотя стоимость этой транзакции составила, по данным экспертов, всего 30 млн долл., она привлекла внимание к Украине как к стране, которая что-то может предложить миру в сфере информационных технологий», - считает эксперт.

Много в этом году говорилось о приходе в Украину инвестиций из Китая. Но, по мнению руководителя компании, эти прогнозы сбылись лишь частично. «Китайский капитал действительно готов работать в Украине, но пока только под государственные гарантии и в тех проектах, к которым будут привлекаться китайские производители определенной продукции или услуг. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать волны M&A с участием китайского капитала», - отмечает М.Табахарнюк.

В следующем 2013 году значительного увеличения объемов рынка M&A в Украине ожидать не следует, считают эксперты компании «МТ-Инвест». Финансовые проблемы Евросоюза остаются основным фактором неблагоприятной «погоды» мировых настроений, а это означает, что основное внимание западных компаний будет уделено выживанию на основных рынках, прежде всего Европы.

Основными игроками в 2013 (уже третий год подряд) останутся украинские компании. Как и в 2012 году перспективными будут сельское хозяйство и финансовая сфера, где продолжатся процессы консолидации проблемных и небольших активов. Возможно увеличение интереса к фармацевтической отрасли и медицине, телекоммуникации, производству продуктов питания. «Объем рынка может составить 4-5 млрд долл. Улучшить этот результат, возможно, удастся за счет последующей распродажи государственных активов, таких как угледобывающие предприятия, производство и дистрибуция электроэнергии, машиностроение. Но если целью приватизации будет, как и в 2012 году, получения наибольшей цены, а продажа - структурам близким к власти, вряд ли этот процесс существенно увеличит объем рынка M&A. Глобальное же улучшение ситуации возможно только при существенном улучшении инвестиционного климата и демонополизации многих отраслей Украины », - говорит М.Табахарнюк.

Справка УНИАН. Компания «МТ-Инвест» - специализированный оператор рынка слияний и поглощений в Украине, присутствует на рынке M&A с 2007 года.