«Столица-инвест-сервис» в январе выпустит облигационный заем на 50 млн грн

Специализирующаяся на финансовом посредничестве и инвестициях компания «Столица-инвест-сервис» с 15 января 2013 года планирует начать первичную продажу своего дебютного облигационного займа на 50 млн грн по номиналу, говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН проспекте эмиссии.

Эмитент планирует выпустить 50 000 именных дисконтных облигаций серии А номиналом 1000 гривень.

Привлекаемые средства компания планирует направить на приобретение корпоративных прав в украинских предприятиях различных секторов экономики.

Первичная продажа пятилетних облигаций будет проводиться на фондовой бирже ПФТС.

Погашение облигаций планируется эмитентом на 15 января 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Столица-инвест-сервис» было зарегистрировано в 2006 году.

Согласно проспекту эмиссии, по состоянию на 30 сентября 2012 года крупнейший пакет компании в размере 39,54% принадлежал обществу «Атвуд-Инвест».