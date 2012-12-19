Индекс Украинской биржи в среду вырос на 2,37%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 декабря, вырос на 2,37% – до 943,78 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 54,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 25,4 млн грн.

Лидерами повышения стоимости стали ценные бумаги «Центрэнерго» (+4,85%), Енакиевского металлургического завода (+3,03%), «Донбассэнерго» (+2,58%).

Индекс ПФТС по итогам торгов поднялся на 0,45% – до 322,16 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 527,1 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 430,8 млн грн, на акции предприятий — 71,4 млн грн, на облигации предприятий — 25 млн грн.

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