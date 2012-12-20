Американские биржи NYSE и ICE ведут переговоры о слиянии. Цена вопроса - 8 млрд долл.

Американские биржи NYSE и IntercontinentalExchange (ICE) ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По их словам, NYSE Euronext, владеющая NYSE, накануне вечером обсуждала параметры возможной сделки со своим главным конкурентом ICE, специализирующейся на торговле деривативами и сырьем. Предполагается, что NYSE может быть продана ICE за 8 млрд долл.

В результате сделки ICE может полностью купить NYSE Euronext, а затем продать ее биржевой бизнес во Франции, Нидерландах, Бельгии и Португалии.

Около полутора лет назад ICE совместно с биржей Nasdaq пытались приобрести NYSE за 11 млрд долл. Переговоры длились шесть недель, но закончились безрезультатно после того, как Минюст США заявил, что не согласует эту сделку, так как она противоречит антимонопольному законодательству.

Сама NYSE пыталась объединиться с франкфуртской Deutsche Boerse, но в начале 2012 года сделку заблокировала Еврокомиссия, передает Газета.RU.