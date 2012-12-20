«Нафтогаз» выкупит у трех банков ОВГЗ на 2,7 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Укрэксимбанка», «Терра банка» и «Пивденкомбанка» на общую сумму 2,688 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Укрэксимбанка» ОВГЗ были реализованы тремя лотами, на сумму около 2,05 млрд грн, у «Терра банка» - одним лотом, на сумму 0,37 млрд грн, у «Пивденкомбанка» - одним лотом на сумму около 0,267 млрд грн.

Все предложения акцептированы 19 декабря 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Пивденкомбанк» зарегистрировано в октябре 1991 года.

На 1 января 2012 г. акциями банка владели ЗАО «Метал Юнион», прямое участие – 45,1204%, опосредованное – 9,3616%, и Руслан ЦИПЛАКОВ, прямое участие – 45,4112%, опосредованное – 54,4820%.

«Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличил чистую прибыль на 20,9% – до 71,527 млн грн.

«Терра Банк» (г. Киев) создано в 1996 году. На 1 апреля 2012 года акциями банка владело ЧАО «Украинская стратегическая группа», прямое участие – 99,6383%.