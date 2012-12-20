Фондовому рынку нужны более решительные поводы для продолжения ралли - эксперт

Игрокам фондового рынка в ближайшее время потребуются более решительные информационные поводы для продолжения текущего ралли.

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «слабая динамика сырьевых товаров и рисковых валют (того же новозеландского доллара) была не напрасной: фондовые индексы США в среду, 19 декабря, скорректировались».

В то же время, добавил аналитик, интересные новости продолжают поступать из Европы. К примеру, Financial Times пишет о том, что Марио Монти может включиться в политическую гонку для того, чтобы защитить от Марио Берлускони и популистов реформы последнего года в Италии.

«Таким образом, ставки на предстоящих выборах в Италии продолжают расти. Одно дело, если Берлускони получит больший вес в правительстве, и совершенно другое, если Монти примет участие в выборах и не одержит победу», - подытожил П.Ильяшенко.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 декабря, вырос на 2,37% – до 943,78 пункта. Общий объем торгов составил 54,2 млн грн.

Индекс ПФТС поднялся на 0,45% – до 322,16 пункта. Общий объем торгов составил 527,1 млн грн.