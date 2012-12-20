ФГИУ пока не готовит «Турбоатом» к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пока не ведет подготовку к приватизации одного из крупнейших в Европе производителей энергетического оборудования «Турбоатом», хотя это предприятие вошло в приватизационный список 2013 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

По его словам, «Турбоатом» попал в список госактивов на продажу в следующем году в связи с тем, что шесть лет назад завод был передан Фонду для последующей приватизации.

«Есть предприятия, которые по своей эффективности несопоставимы с затратами, которые на них несет государство, есть такие, которые дают эффект, например, «Турбоатом», - сказал А.Рябченко.

«Он включен в перечень для приватизации, но у нас нет планов на продажу предприятия, но может быть такая ситуация, что понадобятся инвестиции, поэтому мы на всякий случай включаем его в планы на четвертый квартал, если возникнет ситуация и правительство примет такое решение, хотя на сегодня нет оснований для его продажи, и мы не планируем его продавать, и мы никаких процедур по оценке и продаже не проводим и не планируем проводить», - добавил глава ФГИУ.

Он пообещал, что в случае принятия Кабинетом министров решения о продаже предприятия, конкурс будет проведен в рамках действующего законодательства без предпочтения каким-либо участникам.

Справка УНИАН. Компания «Турбоатом», уставный капитал которой составляет 105,6 млн грн, производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС.

В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

С 1969 года завод изготавливает паровые турбины для атомных электростанций, которыми оснащены практически все АЭС в СНГ, а также электростанции в Западной Европе (Германия, Венгрия, Болгария, Финляндия). Турбины «Турбоатома» успешно используются в 45 странах.