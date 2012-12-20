ФГИУ хочет получить от продажи «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» не менее 2 млрд грн

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) планирует в 2013 году выставить на продажу госпакеты акций двух энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» и «Донбассэнерго», выручив суммарно за эти активы не менее 2 млрд грн, сказал на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.

«Донбассэнерго» и «Центрэнерго» пойдут в приватизацию в следующем году. Они вдвоем потянут на более чем 2 миллиарда гривень. Когда они будут у нас в руках – посчитаем. Может, 2,3-2,5 миллиарда гривень с двух компаний, будет такая стоимость», - сказал А.Рябченко.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании находятся у частных инвесторов и торгуются на фондовом рынке, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежит «Альфа-Банку».

За девять месяцев 2012 года «Центрэнерго» снизило чистую прибыль на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 457,647 млн грн с 498,852 млн грн.

ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

«Донбассэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн с 50,026 млн грн за аналогичный период 2011 года.