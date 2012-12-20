Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 0,27%, ПФТС - на 0,74%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 декабря, вырос на 0,27% – до 946,34 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,2 млн грн, на срочном рынке – 14,8 млн грн.

Лидерами повышения стоимости стали ценные бумаги «Донбассэнерго» (+1,16%), «Азовстали» (+1,08%), Енакиевского металлургического завода (+0,96%).

Индекс ПФТС по итогам торгов поднялся на 0,74% – до 324,54 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 334,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 227,9 млн грн, на акции предприятий — 1,4 млн грн, на облигации предприятий — 103,9 млн грн.