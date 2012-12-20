Первые аукционы 2013 года ФГИУ хочет провести по принципу снижения цены

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2013 году планирует проведение первых аукционов по принципу снижения цены (принцип голландских приватизационных аукционов), что позволит найти покупателей на переоцененные активы.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.

По его словам, посредством проведения таких аукционов ФГИУ планирует запустить в оборот и передать частным инвесторам объекты, которые не удалось продать по заявленной цене в результате ранее проведенных безрезультатных торгов.

Принцип голландского аукциона заключается в проведении торгов путем постепенного снижения цены до момента поступления первой заявки на покупку, и фактически первый заявитель становится победителем торгов.

«Это незначительно увеличит поступления в бюджет, но такая процедура является абсолютно необходимой для предприятий и пакетов акций, которые уже никто не собирается покупать по той цене, по которой они существуют", - сказал А.Рябченко.

"Посредством проведения аукциона на понижение цены нам удастся продать то, что не интересует большой бизнес. Мы считаем, что в Украине не хватает малого и среднего бизнеса и если что-то достанется малому бизнесу, мы будем рады», - добавил чиновник.

Глава Фонда госимущества напомнил, что в 2013 году перед приватизационным ведомством страны законом о госбюджете поставлено задание получить от продажи госсобственности 10,9 млрд грн.

Напомним, годовой план поступлений от приватизации в 2012 году установлен на уровне 10 млрд грн. За 11 месяцев текущего года от приватизации реально поступило около 6 млрд грн.