Фонд госимущества продал 8,24% акций «Киевоблгаза» за 21,7 млн грн

Фонд государственного имущества Украины по итогам торгов на «Восточно-Европейской фондовой бирже» продал 8,24% акций газоснабжающего предприятия «Киевоблгаз» за 21,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на веб-сайте биржи.

Согласно сообщению, всего было реализовано 2 млн 780,695 тыс. акций по цене 7,8 грн за штуку.

Имя покупателя биржа не раскрывает.

Справка УНИАН. Компания по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% акций «Киевоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 31,0159% – ЗАО «КУА АПФ «Национальный резерв» (г. Киев).

Компания в январе-сентябре 2012 года получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 203,504 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда ее чистая прибыль составила 6,002 млн грн.