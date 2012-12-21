Совладелец «Дельта Банка» Лагун заявил, что покупает «Кредитпромбанк» за 1 доллар

Совладелец «Дельта Банка» (г. Киев) Николай Лагун приобретает «Кредитпромбанк» (г. Киев) за символическую цену 1 доллар. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Экономическая правда».

«Мы действительно пришли к соглашению со всеми акционерами «Кредитпромбанка» о приобретении 100%-ного пакета его акций. Сейчас мы проходим процедуру согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины и Нацбанке...», - сказал Н.Лагун.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. представитель одного из кредиторов «Кредитпромбанка» заявил агентству, что миноритарии «Кредитпромбанка», которые стали его акционерами в результате реструктуризации задолженности банка перед кредиторами, будут принимать консолидированное решение о возможной продаже акций.

В октябре 2010 года пул иностранных кредиторов договорился о реструктуризации задолженности «Кредитпробанка» на общую сумму 400 млн долл. В результате договоренностей была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн долл. в более длинные инструменты, другая часть - на уровне 100 млн долл. инвестирована в акционерный капитал.

Для приобретения акций кредиторами была создана кипрская компания Kalouma Holdings Limited, которая в результате проведенной в 2011 году допэмиссии стала владельцем 47,783% «Кредитпромбанка».

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 12,548 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,931 млрд грн, обязательства - 10,433 млрд грн, уставный капитал - 2,636 млрд грн, собственный капитал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» в январе-сентябре т.г. получил чистую прибыль 2,9 млн грн.

Основными акционерами банка являются компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) - 23,5%.

Акционерами компании Kalouma Holdings Limited являются 28 иностранных финансовых институтов, в частности Европейский банк реконструкции и развития.