Шансы на продолжение снижения фондовых рынков сейчас невысоки - эксперт

Шансы на продолжение снижения фондовых рынков в ближайшее время невысоки.

Такую точку зрения высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «уровень 1415-1420 пунктов для фьючерсов на индекс S&P c большой вероятностью станет уровнем поддержки, даже несмотря на запланированный Конец Света. В ночь с четверга на пятницу мы стали свидетелями того, как иррациональные решения могут быть многократно усилены кондициями низкой ликвидности. Дело в том, что уже после закрытия американских бирж пришли новости о том, что голосование по так называемому «плану Б», авторами которого являются представители республиканской партии, не состоится, и кто-то сделал вывод о том, что это плохая новость».

Как отметил аналитик, в результате фьючерсы на S&P 500 за несколько минут снизились более чем на 3%, однако так же быстро отыграли половину потерь. При этом реакция азиатских рынков была намного сдержаннее, и в среднем снижение на прошлой сессии составило около 0,5%.

«Далее посмотрим на суть случившегося. Во-первых, никто не ожидал сделки по предотвращению «фискального обрыва» в ближайшие дни, значит, ее отсутствие – это не повод для расстройства. Тем более, мы знаем, что у этого плана республиканцев не было не единого шанса быть подписанным Бараком Обамой. В результате можем еще раз повторить вопрос: так в чем проблема? Возможный ответ: в рядах республиканской партии наметился раскол между умеренным ядром (готовым идти на компромисс) и консервативной окраиной (не готовой принять необходимость повышения налогов и скромные масштабы урезания расходов бюджета)», - объяснил П.Ильяшенко.

Однако, по его мнению, в этом случае мы снова имеем дело с позитивной новостью. Да, раскол (если это действительно имеет место) затянет переговоры, но качество договоренности намного важнее срочности ее достижения. Продуктом компромисса между президентом США и нерадикалами от партии республиканцев может стать действительно сбалансированный подход, который будет содержать минимум сокращения госрасходов – что является критичным для продолжения роста экономики США.Следует помнить, что в условиях «балансовой рецессии» сокращение расходов бюджета оказывает намного большее негативное влияние на экономику, чем рост налогов.

«В результате, как ни посмотри, реакция рынков в том виде, в котором мы это видим сейчас – это иррациональность», - сделал вывод П.Ильяшенко.