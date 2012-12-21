Украинский бизнесмен Андрей Веревский вошел в 9-ку миллиардеров ВФБ

Варшава. Украинский предприниматель Андрей Веревский, контролирующий один из крупнейших агропромышленных холдингов в Украине - компанию Kernel, вошел в девятку бизнесменов, активы которых стоят на Варшавской фондовой бирже более миллиарда злотых (1 USD = 3,1 PLN), согласно рейтингу газеты Puls Biznesu.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, 38-ми летний предприниматель занял седьмую строчку в рейтинге с результатом 2,08 млрд злотых (670 млн долл.), что на 4% больше его прошлогоднего результата.

Стоимость всей компании Kernel, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в 2007 году, которая в прошлом году вошла в список "голубых фишек" польского рынка, на последнем закрытии составляла около 1,760 млрд долл.

А.Веревскому принадлежит 38,2% акций компании Kernel.

Первое место в рейтинге занял польский бизнесмен Михал Соловов, который, среди прочих активов, владеет компанией Cersanit, работающей также в Украине. Его активы на Варшавской бирже газета Puls Biznesu оценивает в 5,8 млрд злотых (или почти 1,9 млрд долл.), что почти на треть больше, чем годом ранее.

Последнюю строчку в рейтинге занял Дариуш Милек, владеющий, среди прочего, сетью обуви ССС, активы которого стоили 1,13 млрд злотых (около 365 млн долл., +60%).

Все "миллиардеры" Варшавской биржи увеличили свои активы за год на 11% - до 26,6 млрд злотых или 8,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Kernel в прошлом 2012 финансовом году, закончившемся 31 июня, сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долларов при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд долл.

В текущем финансовом году компания планирует увеличить чистую прибыль на 4% - до 215 млн долларов, выручку - до 2,4 млрд долларов.

В агрохолдинг Kernel входят около 70 компаний разной специализации, но одними из главных источников его доходов являются переработка и продажа подсолнечного масла и экспорт зерновых.

Kernel является крупнейшей по капитализации украинской компанией из 11 котирующихся на главной площадке польского рынка, бумаги которой на последнем закрытии в четверг, 20 декабря, стоили на 185% дороже, чем в первый день торгов.