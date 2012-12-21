Украинский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 21 декабря, снизился на 0,71% – до 939,62 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 72,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 54,4 млн грн, на срочном рынке – 18,5 млн грн.

Лидерами повышения стоимости стали ценные бумаги «Центрэнерго» (+1,43%), Енакиевского металлургического завода (+0,1%).

Индекс ПФТС по итогам торгов поднялся на 0,36% – до 325,71 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 14,2 млн грн, из которых все пришлись на акции предприятий.