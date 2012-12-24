«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 12,101 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Дельта Банка» на общую сумму 12,101 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ планируется реализовать 15 лотами.

Дата акцепта — 21 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Дельта Банк» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.