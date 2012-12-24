Компания «Агроснабтрейдинг» приобрела 4,97% акций «Одессагаза»

Одесская аграрная компания «Агроснабтрейдинг» приобрела на фондовой бирже ПФТС 4,97% госпакет акций газопоставляющего предприятия "Одессагаз", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Начальная цена реализованного госпакета составила 14 млн 227 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Одессагаз» (г. Одесса) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

На данное время четыре компании - "ЗЕМАРЕ Лтд", "РЕЙШУРЕ Лтд", "САМЕНКО Лтд" и VOREAN HOLDINGS & INVESTMENTS LIMITED владеют одинаковыми - по 20,3% - пакетами акций данного предприятия.