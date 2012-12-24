Индекс Украинской биржи снизился на 0,37%, индекс ПФТС - на 0,29%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 24 декабря, снизился на 0,37% – до 936,10 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 37,9 млн грн, на срочном рынке – 25,8 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги «Донбассэнерго» (-1,98%), "Укрнафты" (-1,80%), "Центрэнерго" (-1,72%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,29% – до 324,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 73,9 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 60 млн грн, на акции 12 млн грн, на облигации предприятий - 1,5 млн грн.