Кипрская компания получит контроль над «Дубномолоко», «Комо-Экспорт» и «Украинской сырной компанией»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Fromer Holding Limited (Лимасол, Кипр) приобрести долю в компаниях «Дубномолоко» (Ривненская область), «Комо-экспорт» и «Украинская сырная компания» (обе — Луцк), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления этих компаний.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, ранее кипрская компания Fromer Holding Limited собиралась приобрести 99,92% уставного капитала ПАО «Дубномолоко», принадлежавшие по состоянию на 3-й квартал 2012 года компании MG West Milk Limited (Кипр).

Справка УНИАН. Сыродельное предприятие «Дубномолоко» входит в состав ООО «Торговый дом дом «Западная молочная группа».

Торговый дом «Западная молочная группа» основан в 2002 году и является одним из ведущих украинских производителей и дистрибьюторов твёрдых и плавленых сыров. Входящие в него предприятия "Дубномолоко", "Бродовский завод сухого обезжиренного молока" и "Новоград-Волынский сыркомбинат" выпускают продукцию под ТМ "КОМО" и "Звягель".

ООО "Комо-Экспорт" и ООО «Украинская сырная компания» занимаются торговлей молочными продуктами, растительными маслами и жирами.