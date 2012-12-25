НБУ предложил акционерам ВДЦБ выкупить их акции по номиналу для создания Расчетного центра

Национальный банк Украины (НБУ) предложил акционерам Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) выкупить их акции по номиналу с целью создания в дальнейшем на базе данного депозитария Расчетного центра.

Как сообщил УНИАН руководитель группы советников при ВДЦБ Николай Швецов, такое предложение было озвучено представителем НБУ в ходе состоявшегося сегодня внеочередного собрания акционеров ВДЦБ. В соответствии с законом "О депозитарной системе" доля НБУ в создаваемой структуре должна составлять не менее 75%, в то время как сегодня НБУ является собственником 22,8 % акций ВДЦБ.

Как отметил Н.Швецов, данное предложение не вызвало каких-то видимых возражений со стороны акционеров, собрание которых приняло к сведению озвученное НБУ предложение. По его словам, данную оферту НБУ планирует закрыть скорее всего до конца первого квартала следующего года.

По информации Н.Швецова, собрание акционеров также внесла изменения в уставные документы ВДЦБ, отменив ограничение на владение НБУ пакетом акций ВДЦБ больше 25 % уставного фонда.

Напомним, совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка создать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).