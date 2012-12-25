Украинский фондовый рынок во вторник закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 25 декабря, вырос на 1,20% – до 947,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,7 млн грн, на срочном рынке – 8,3 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Донбассэнерго» (+2,37%), "Центрэнерго" (+2,03%), Алчевского металлургического комбината (1,68%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,38% – до 320,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 494 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 450,6 млн грн, на акции - 41 млн грн, на облигации предприятий – 2 млн грн.