Украинский фондовый рынок в 2012 году стал одним из лидеров падения среди развивающихся стран
По результатам 2012 года Украина заняла второе место по уровню падения национального фондового рынка среди развивающихся стран мира, сообщает газета Financial Times.
Первое место в рейтинге авторитетное финансовое издание присвоило Кипру.
Как сообщает издание, на фондовом рынке Украины в текущем году падение цен акций составило 35%. Фондовый рынок переживающего экономический кризис Кипра упал на 60%.
В то же время наиболее успешными по результатам года стали биржи Венесуэлы и Турции, продемонстрировав рост рынка на более 50%.
По оценке Financial Times, показатель состояния национального фондового рынка окажет влияние на инвестиционные решения в следующем году.
Справка УНИАН. Согласно данным ведущих украинских бирж, за период с 1 января по 25 декабря 2012 года индекс акций ПФТС упал до 324,79 с 534,43 пунктов, или на 39,23%, а индекс Украинской биржи упал до 936,1 с 1 472,78 пунктов, или на 36,44%.
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