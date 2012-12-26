Количество сделок на мировом рынке слияний и поглощений в 2012 году снизилось на 12%

Количество сделок на мировом рынке слияний и поглощений в 2012 г. снизилось по сравнению с предыдущим годом на 12%, их общая стоимость уменьшилась на 8%, говорится в исследовании «Эрнст энд Янг», которым располагает УНИАН.

Как говорится в исследовании, общая стоимость сделок снизилась на 47% с рекордных 4,3 трлн долл., зафиксированных в 2007 г., до прогнозных 2,25 трлн долл., а их количество уменьшилось на 21% с 46,7 тыс. в 2007 г. до 36,8 тыс. в 2012 году.

Как отмечают в «Эрнст энд Янг», макроэкономические проблемы, в том числе продолжающийся кризис еврозоны и угроза «финансового обрыва» в США, удерживали компании развитых стран от заключения сделок слияния и поглощения.

«Настроения на рынке M&A в 2012 году можно охарактеризовать, прежде всего, как крайне настороженные. Девять из десяти международных компаний по-прежнему ощущают на себе негативные последствия кризиса еврозоны. В 2012 году это влияние стало причиной снижения активности сделок по слиянию и поглощению даже во многих странах с переходной экономикой, где ранее наблюдался повышенный интерес к таким сделкам", - отметил заместитель руководителя глобальной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию консультационных услуг по сделкам Пип МакКрости.

По его словам, в 2013 г. вряд ли стоит ожидать роста активности, особенно если не удастся найти надежное долгосрочное решение проблемы «финансового обрыва» в США.

Справка УНИАН. Компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) является одной из четырех ведущих международных компаний, предоставляющей услуги в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения транзакций и других вопросов ведения бизнеса. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.