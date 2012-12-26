Стоимость сделок на украинском рынке слияний и поглощений в 2012 году снизилась более чем втрое

Средняя стоимость сделок на украинском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2012 г. снизилась по сравнению с прошлым годом более чем в три раза - до 83 млн долл. Об этом заявил старший консультант отдела корпоративных финансов и M&A «Эрнст энд Янг» в Украине Станислав Картавых, говорится в исследовании "Эрнст энд Янг», которым располагает УНИАН.

«Кризисные явления в мире негативно сказались на стоимости сделок украинского M&A рынка. Средняя стоимость бизнесов на рынке M&A в 2011 году составляла 280 млн долл., в 2012-м - снизилась до 83", - отметил он.

По словам С.Картавых, также увеличился разрыв между заявленной стоимостью сделок и фактической стоимостью при закрытии. Количество сделок также существенно сократилось, что отражает общемировые тенденции.

Как отметил представитель «Эрнст энд Янг», инвесторы и собственники бизнесов остаются крайне сдержанными в оценках перспектив мировой экономики, а также консервативно смотрят на расширение бизнесов путем поглощений. В то же время, по его словам, перетекание капиталов в страны группы БРИК свидетельствует о том, что благоприятный макроэкономический фон и долгосрочные перспективы высоких прибылей привлекают инвесторов.

Как отмечается в исследовании "Эрнст энд Янг", стремительное развитие рынка M&A, наблюдавшееся в странах БРИК с 2007 по 2010 год, в 2012 г. прекратилось, однако они по-прежнему обгоняют представителей еврозоны. В 2007 г. общая стоимость сделок M&A в странах БРИК составила лишь 7% мирового рынка. Аналогичный показатель за 2012 г. равен 15%. Общая стоимость сделок M&A в еврозоне в 2007 г. составляла 21% мирового рынка, сегодня этот показатель упал до 11%.

Справка УНИАН. Компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) является одной из четырех ведущих международных компаний, предоставляющей услуги в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения транзакций и других вопросов ведения бизнеса. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.

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