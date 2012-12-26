ГИУ допускает снижение ставки рефинансирования в 2013 году с 18 до 15%

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в начале 2013 года допускает снижение ставки рефинансирования банков по ипотечным кредитам на 3 п. п., с 18% до 15% годовых, сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения.

«Мы допускаем, что в начале следующего года при благоприятных условиях ставку рефинансирования реально снизить до 15% годовых, и будем делать все возможное для этого», - сказал председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

Кроме того, он отметил, что в 2013 году при содействии ГИУ планируется ввести в эксплуатацию 14-15 жилых многоквартирных домов.

По данным пресс-службы, с начала 2011 года ГИУ профинансировало достройку 27 домов (общей площадью более 400 тыс. кв. м на 5,5 тыс. квартир) на сумму около 700 млн грн. По состоянию на 25 декабря 2012 года введено в эксплуатацию 14 домов, еще 12 должно быть введено в течение текущего и следующего годов.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение повысило ставку рефинансирования ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами ГИУ, с 11% до 18% годовых в гривне.

Ставка рефинансирования 11% действовала с 20 ноября 2010 года по 23 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.