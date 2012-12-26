Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 декабря, вырос на 0,42% – до 951,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,4 млн грн, на срочном рынке – 13,8 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Укрнафты» (+2,68%), Авдеевского коксохима (+1,26%), "Укрсоцбанка" (+1,17%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,73% – до 322,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 566,4 млн грн, из них на облигации предприятий пришлось 400,6 млн грн, на ОВГЗ - 149 млн грн, на акции - 16 млн грн.