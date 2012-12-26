Игроки украинского рынка акций ожидают новостей из США - эксперт

Игроки украинского рынка акций в среду, 26 декабря, не спешили проявлять активность, ожидая того, как будут разворачиваться события вокруг проблемы «бюджетного обрыва» в США после завершения рождественских праздников.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что в четверг должны возобновиться переговоры между республиканцами и демократами. Однако до Нового года, по всей видимости, удастся договориться только о продлении льгот для рядовых американцев.

По информации А.Кушнарева, «торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в смешанном ключе. Первая половина дня на Украинской бирже характеризовалась вялостью: индекс UX дрейфовал около границы закрытия предыдущей сессии. Рынок вновь был предоставлен сам себе. Европейские площадки были закрыты второй день подряд, поэтому внешние ориентиры для движения отсутствовали».

Как подчеркнул аналитик, с началом сессии в США украинский рынок несколько оживился. Индекс UX смог закрепиться на положительной территории. Опубликованная макростатистика носила второстепенный характер и не оказала влияния на динамику торгов. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в декабре упал до 5 пунктов против 9 пунктов месяцем ранее. При этом ожидалось, что значение показателя составит 8 пунктов.

По словам А.Кушнарева, среди представителей индексной корзины Украинской биржи в среду наибольший рост был зафиксирован в акциях «Укрнафты», прибавивших в цене 2,68%. Лучше других выглядели акции Авдеевского КХЗ (+1,26%), «Укрсоцбанка» (+1,17%), Енакиевского МЗ (+1,07%), «Донбассэнерго» (+1,01%). Потери в первом эшелоне понесли бумаги «Центрэнерго» (-0,43%) и Алчевского МК (-0,37%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 декабря, вырос на 0,42% – до 951,40 пункта. Общий объем торгов составил 38,3 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,73% – до 322,64 пункта. Общий объем торгов составил 566,4 млн грн.

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