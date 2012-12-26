НКЦБФР ждет решения Президента по новациям в налогообложении на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) ждет решения главы государства по новациям в налогообложении операций с ценными бумагами, вызвавшим критику рынка, сообщили в среду на пресс-конференции представители государственного регулятора.

«Пока законы не подписаны. Комиссия не может предпринять никаких действий и ждет официальной позиции Президента», - сказал директор департамента анализа, стратегии и развития законодательства Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов. «Нацкомиссия по ценным бумагам сложно относится к введению акцизного сбора по операциям с ценными бумагами», - добавил чиновник.

В начале текущего месяца Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Глава комитета Нацкомиссии по вопросам мониторинга, пруденциального и консолидированного надзора и информационной политики на фондовом рынке Константин Кривенко также сообщил журналистам, что госрегулятор с 1 января 2013 года планирует начать процесс полного перехода на электронный обмен информацией с участниками рынка. Комиссия уже завершила тестирование электронной системы мониторинга фондового рынка.

«С 1 января мы полностью готовы принимать отчетность в новом формате, соответствующая информация доведена всем участникам рынка…Комиссия в первые месяцы будет с пониманием относиться к участникам рынка, которые по техническим причинам не смогут подавать отчетность в электронной форме, но это не значит, что будет разрешено ничего не делать», - сказал Кривенко.

Директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов Нацкомиссии Алла Папаика сообщила, что в рамках процесса стимулирования публичных размещений ценных бумаг госрегулятор утвердил концепцию и разработал соответствующий законопроект.

По ее словам, Госкомиссия предлагает упразднить действующие ограничения для публичных размещений акций. Указанные нормы, отметила Папаика, расширят возможности доступа на рынок капитала для компаний, нуждающихся в привлечении дополнительных инвестиций.