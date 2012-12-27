Германия может продать крупные компании, чтобы сбалансировать бюджет

Министр экономики Германии Филипп Рёслер (Philipp Roesler) предложил правительству продать доли государства в крупных компаниях, пишет Lenta.ru со ссылкой на Die Welt. В распоряжении издания оказался документ с планами Рёслера. По его мнению, государству необходимо избавиться от долей в коммерческих предприятиях, а также финансовых учреждениях. Представитель министерства подтвердила существование такого документа Wirtschaftswoche, однако отказалась его комментировать.

Никаких конкретных действий Рёслер не предлагает. Он призывает как можно скорее созвать экспертную комиссию, чтобы разработать четкий план. По мнению министра, такие меры позволят уже к 2016 году сбалансировать бюджет.

Государство в Германии владеет существенными долями в целом ряде крупных компаний и банков. В частности, власти распоряжаются 16,9 процента долей банка KfW и уставным капиталом 1,8 миллиарда евро. Кроме того, доля государства в телекоммуникационной компании Deutsche Telekom составляет 14,8 процента, а уставной капитал - 1,67 миллиарда евро.

В случае с железнодорожной компанией Deutsche Bahn федеральные власти распоряжаются 100 процентами акций и уставным капиталом 2,1 миллиарда евро. Помимо этого, государство владеет долями в почтовой службе Deutsche Post, аэропортах Берлин-Шёнефельд, Кёльн-Бонн и Мюнхен, а также службе обеспечения безопасности полетов и компании по операциям с недвижимостью TLG Immobilien.