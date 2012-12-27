Объем торгов ценными бумагами в Украине вырос на 6%

Объем торгов ценными бумагами в Украине по итогам 11 месяцев 2012 года вырос на 12,65 млрд грн, или на 6%, по сравнению с этим же периодом прошлого года - до 229,66 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наибольший объем торгов среди всех финансовых инструментов был зафиксирован с государственными облигациями - 157,73 млрд грн, или 68,68% от общего объема выполненных биржевых договоров, второе место в общем объеме операций с ценными бумагами занимают операции с акциями - 21,93 млрд грн, что составляет 9,55% от общего объема.

За январь-ноябрь 2012 г. комиссией были зарегистрированы эмиссии акций общим объемом 45,23 млрд грн, что на 8,58 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2011 г. Суммарный объем зарегистрированных с начала года выпусков облигаций составляет 29,08 млрд грн, что на 5,2 млрд грн меньше, чем за этот же период прошлого года.

В течение одиннадцати месяцев этого года общий объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов составил 13,62 млрд грн, что на 5,25 млрд больше, чем за 11 месяцев 2011 г. Объем выпусков ценных бумаг паевых инвестиционных фондов сократился более чем в три раза - если за январь-ноябрь прошлого года он составлял 57,69 млрд грн, то за этот же период 2012 года он составил 16,89 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем биржевых контрактов (договоров) с ценными бумагами по итогам 2011 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза - до 235,8 млрд грн.

Наибольшие объемы торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли в течение прошедшего года были зафиксированы с государственными облигациями Украины – 99,1 млрд грн (42% от общего объема выполненных биржевых контрактов) и акциями - на сумму 79,4 млрд грн (или 33,7%).

Комиссией в прошлом году было зарегистрировано 558 выпусков акций на сумму 57,79 млрд грн, что на 17,2 млрд грн больше, чем в 2010 г. Кроме того, регулятор зарегистрировал 209 выпусков облигаций предприятий на сумму 35,7 млрд грн, что по сравнению с 2010 годом больше на 26,2 млрд грн.