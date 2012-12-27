Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 декабря, вырос на 0,54% – до 956,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 17 млн грн, на срочном рынке – 16,6 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+2,98%) и Алчевского меткомбината (+1,85%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,43% – до 327,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 220,2 млн грн.