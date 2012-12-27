Банки и налоговая нашли компромисс по одному из спорных вопросов относительно ценных бумаг

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) заявляет об урегулировании спорного вопроса по ограничению учета отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами при расчете налога на прибыль. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАБУ.

«НАБУ сообщает участникам фондового рынка об утверждении Государственной налоговой службой Украины (ныне Министерство доходов и сборов Украины – УНИАН) Приказа №1160 от 21 декабря 2012 г. Согласно Приказу, теряют силу обобщающие налоговые консультации относительно порядка налогообложения налогом на прибыль операций с ценными бумагами на фондовом рынке, утвержденные приказами ГНСУ от 05 июля 2012 г. № 579 и № 573. Кроме того, ряд писем ГНСУ по этому вопросу должны применяться в части, не противоречащей Приказу», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, речь идет о письме ГНСУ № 320/0/71-12/15-1217 от 9 августа 2012 года. «Об отображении отрицательного финансового результата операций с ценными бумагами и деривативами в 2012-2015 годах». Четыре месяца назад этот документ вызвал отрицательную реакцию участников финансового и фондового рынков Украины, которые указывали на несоответствие этого письма положениям налогового законодательства, а именно: ограничение признания в будущих налоговых периодах расходов на приобретение ценных бумаг, что оказало бы негативное влияние на политику государственных заимствований; угрозу убыточности операций с государственными ценными бумагами для потенциальных инвесторов.

В частности, ГНСУ вышеупомянутым письмом от 9 августа 2012 года установила, что налогоплательщики (с доходами за 2011 год 1 млн грн и более), начиная с первого полугодия 2012 года, при расчете налога на прибыль могут учитывать только 25% отрицательного результата операций с ценными бумагами и деривативами.

НАБУ совместно с Ассоциацией «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) и Ассоциацией налогоплательщиков Украины (АНУ) были вынуждены обратиться с открытым письмом в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, поскольку считали толкование соответствующих положений Налогового кодекса Украины, изложенных в письме ГНСУ, не отвечающим требованиям налогового законодательства. Это также неоднократно было предметом острого обсуждения на заседаниях Комитета НАБУ по вопросам налогообложения и учета и Клуба главных бухгалтеров (КГБ).

«Нам приятно, что налоговики прислушались к мнению участников рынка, которые смогли профессионально, слаженно и убедительно изложить свои аргументы. Это пример успешного взаимодействия бизнеса и государства», - цитирует пресс-служба исполнительного директора НАБУ Сергея Мамедова.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 года. Согласно информации, обнародованной на сайте ассоциации, сегодня ее членами являются 98 кредитно-финансовых учреждений.