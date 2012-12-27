Введение налога на операции с ценными бумагами уберет с рынка «мусорные бумаги» - Клименко

Принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Никакой дополнительной нагрузки на реальный сектор экономики за счет введения акцизного налога не будет. Просто с рынка уйдут «мусорные бумаги», так как даже при такой минимальной ставке применение схем потеряет экономическую целесообразность. Мы, наоборот, подтолкнули рынок к цивилизованным условиям работы и дали стимулы для развития бирж», - сказал А.Клименко.

По его словам, сам факт разработки закона о введении акциза встретил колоссальное сопротивление, однако документ – попытка навести порядок. «На украинском фондовом рынке сегодня оборот составляет 2,2 триллиона гривен. И только 150 миллионов гривен уплаченных налогов. Да, мы встретили колоссальное сопротивление, когда разрабатывали этот документ. Никто не верил, что сможем начать борьбу с теневыми схемами, которые были на фондовом рынке. Но мы наводим порядок», - заверил министр.

По его словам, в законе четко установлены акцизные ставки, которые по требованию бизнеса были уменьшены. «Если бумаги торгуются на бирже, то действует нулевая ставка с оборота. Хотите работать за пределами биржи - вопросов тоже нет. Предприниматель может заплатить полтора процента с оборота и торговаться. При этом мы пошли навстречу участникам рынка и сократили изначально предлагаемую ставку для внебиржевых операций с трех до полутора процентов», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены. На данный момент принятый Верховной Радой закон находится на подписи у Президента Украины.