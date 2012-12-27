Степень неопределенности для фондовых рынков в 2013 году уменьшится - эксперты

Степень неопределенности для фондовых рынков в новом 2013 году уменьшится, в первую очередь благодаря программам количественного смягчения, предпринятым правительствами западных стран.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Как говорится в обзоре, «уходящий 2012 год оказался более драматичным, чем ожидалось. Мировая экономика оказалась почти на краю бедствия. На данный момент эксперты затрудняются предугадать, какие шаги предпримут политики в последние дни уходящего года, чтобы все же избежать сценария «бюджетного обрыва». В то же время звучит все больше рассуждений о том, что будет происходить с экономикой США, если «обрыв» все же произойдет».

По словам аналитиков, обычно торги в последнюю торговую неделю года протекают вяло, однако в этом году возможны довольно сильные колебания рынка по мере того, как будут разворачиваться дебаты вокруг «бюджетного обрыва».

Аналитики также считают, что вопрос «бюджетного обрыва» был, в частности, движущей силой рынков на прошедшей неделе (последней полноценной торговой неделе года - УНИАН). Когда стало понятно, что переговоры между Белым домом и республиканцами зашли в очередной тупик, реализация «бюджетного обрыва» стала вполне вероятной.

Как отмечают аналитики, рынки акций начали неделю 17 – 21 декабря на подъеме, так как казалось, что позиции Белого дома и республиканцев на переговорах сблизились. Президентская администрация предложила отменить налоговые льготы для американцев с доходами более 400 тыс. долларов в год, тогда как ранее настаивала на пороге 250 тыс. В ответ республиканцы выступили с так называемым «планом Б», предполагающим отмену льгот для лиц, получающих более 1 млн долларов в год.

Аналитики подчеркивают, что к концу минувшей недели стало понятно, что Президент США Барак Обама заблокирует «план Б», так как предполагаемые им меры не приведут к существенному увеличению бюджетных средств. Как американские, так и европейские рынки закрылись в пятницу, 21 декабря, в красной зоне, однако благодаря оптимизму предыдущих торговых дней недельный результат ведущих рынков оказался положительным.

Как сообщалось, Обама призвал республиканцев и демократов "остыть" за время рождественских каникул и заявил, что вернется в столицу США в четверг, 27 декабря, когда в Вашингтоне соберется Конгресс, для решения вопроса "фискального обрыва".