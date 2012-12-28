Канадская EastCoal привлекла 9,5 млн фунтов в результате размещения на Лондонской фондовой бирже

Угледобывающая канадская компания EastCoal с активами в Украине привлекала 9,5 млн фунтов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, цена каждой акции составила 0,1221 фунта.

Также компания сообщает, что планирует приступить к производственной добыче угля на шахте «Вертикальная» (Донбасский регион), право на разработку которой компания получила еще в 2009 году, уже в первом квартале следующего года.

Справка УНИАН. Компания EastCoal Inc - крупный канадский инвестор, публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal Inc является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского) (пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария Глубокая» (шахта «Менжинская») (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

EastCoal Inc ожидает, что к 2016 году принадлежащие ей угольные шахты в Украине смогут ежегодно добывать около 5 млн тонн угля. Также компания высказывает заинтересованность в приобретении новых угледобывающих предприятий в Украине.