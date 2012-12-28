Объемы торгов на Украинской бирже остаются на мизерном уровне - эксперты

Объемы торгов на Украинской бирже в настоящее время остаются на мизерном уровне.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их информации, индекс UX большую часть торгов четверга, 27 декабря, находился в зоне роста, превышающей 1%. Под закрытие на внешнем негативе рынок провалился, однако сохранил незначительный рост. На спекулятивном спросе в лидеры роста вышел Aвдеевский КХЗ (+3,1%), тогда как рост большинства бумаг составил порядка одного процента.

Среди новостей аналитики обратили внимание, что НБУ опубликовал улучшение показателей дефицита текущего счета в ноябре (-841 млн долларов). Тем не менее, итоговый показатель за 11 месяцев 2012 года остается негативным и превышает 7% от ВВП на 2012 год.

По мнению аналитиков, заявление министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова о том, что исход переговоров с МВФ окажется позитивным для Украины, оказывает позитивное воздействие на украинские акции. Однако такой рост следует считать спекулятивным, поскольку шансы на выделение кредитования МВФ пока что невелики.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 декабря, вырос на 0,54% – до 956,56 пункта. Общий объем торгов составил 33,7 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,43% – до 327,26 пункта. Общий объем торгов составил 220,2 млн грн.