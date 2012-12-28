ГИУ в 2012 году выкупило 1231 кредит на 293,4 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012 году рефинансировало 1231 ипотечный кредит, предоставленный банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму 293,4 млн грн, сообщается в пресс-релизе ГИУ.

В частности, в декабре учреждение рефинансировало 198 кредитов на сумму 45,7 млн грн.

«Кроме стимулирования рынка ипотеки, в следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию 15 домов, профинансированных ГИУ в рамках программы поддержки строительства. Данные меры помогут улучшить состояние строительной отрасли, способствовать сохранению рабочих мест и обеспечат граждан желанными квадратными метрами », - сказал председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.