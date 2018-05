США перешагнут линию «фискального обрыва» с наименьшими потерями - эксперт

США перешагнут линию «фискального обрыва», однако выберутся из пропасти с наименьшими потерями.

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

Получается, подчеркнул он, что «не так страшен волк, как его рисуют» – что и продемонстрировала динамика рисковых активов в четверг, 27 декабря.

Как сообщил П.Ильяшенко, переговоры американских политиков по вопросу преодоления «фискального обрыва» часто сравнивают с явлением под названием Game of chicken. Его можно представить как соревнование, в котором два автомобиля несутся друг другу навстречу и проигрывает тот, кто свернет в сторону первым. На самом же деле ситуация больше напоминает другую игру – Deal or No Deal (запрос в YouTube по названию мгновенно прояснит идею и правила игры), в которой секретом успеха является правильный расчет математического ожидания.

По словам аналитика, «если использовать такое сравнение для анализа ситуации, то становится очевидно, что представители республиканской партии уже отказались от самых выгодных предложений. В результате смесь политики и отчаяния с большой вероятностью может привести к появлению элемента «тильта» (потери контроля над решениями под действием сильных эмоций) в поведении представителей этой партии».

Это означает, что достижение единой договоренности между политиками все так же маловероятно, и выход из ситуации будет постепенным – за счет отдельных соглашений, подытожил П.Ильяшенко.