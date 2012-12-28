UCRA присвоило облигациям «Укртелекома» кредитный рейтинг «uaA»

«Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) присвоило кредитный рейтинг «uaA» облигациям серий D-F компании «Укртелеком» с прогнозом «стабильный». Об этом говорится в сообщении UCRA.

Кроме того, рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг «Укртелекома» и его облигаций серий N-Q на уровне «uaA».

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» с 28 мая начал размещение облигаций серий N-Q сроком обращения до 2017 года на общую сумму 600 млн грн

Справка УНИАН. ПАО «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.

Чистый убыток «Укртелекома» за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. человек.