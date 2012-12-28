Индекс Украинской биржи снизился на 0,80%, индекс ПФТС повысился на 0,44%
18:48, 28 декабря 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 28 декабря, снизился на 0,80% – до 950,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 65,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 52,5 млн грн, на срочном рынке – 13 млн грн.
Лидерами повышения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-3,34%) и Енакиевского метзавода (-3,28%).
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,44% – до 328,69 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 114,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 76,2 млн грн, на акции - 34 млн грн.
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